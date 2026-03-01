Udinese, Runjaic: "Davis e Kamara ci saranno. Atta può ancora crescere"

Arrivano segnali positivi dall’infermeria in casa Udinese. Kosta Runjaic ha annunciato il ritorno tra i convocati di Davis per la sfida di domani con la Fiorentina: “È molto carico, è uno dei nostri leader. Non mi sbilancio sulla titolarità, ma è importante averlo a disposizione fino a fine stagione”.

Recuperato anche Kamara: “Ha lavorato bene negli ultimi giorni, è un ragazzo fondamentale per il gruppo e porta energia positiva”. A parte Zanoli e Solet, il resto della rosa dovrebbe essere disponibile.

Infine un passaggio su Atta, considerato un elemento chiave ma ancora in crescita: “È alla prima stagione da titolare fisso. Ha già fatto passi importanti, forse potrebbe segnare qualche gol in più, ma il suo percorso è positivo. Ci aspettiamo che continui a migliorare e diventi sempre più decisivo”.