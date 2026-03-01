Udinese, Runjaic: "Zaniolo sta meglio, faremo di tutto per tornare a fare punti”

L’Udinese si prepara alla sfida contro la Fiorentina con l’obiettivo di interrompere la striscia di tre sconfitte consecutive. In conferenza stampa Kosta Runjaic ha sottolineato l’importanza dell’approccio mentale e dell’intensità: “Domani dovremo portare sul campo la giusta energia. E poi serve anche un po’ di fortuna, che però si può cercare costruendo situazioni a proprio favore”.

Il tecnico ha ammesso che contro il Bologna non si è vista la miglior versione dei friulani: “Non siamo stati abbastanza pericolosi e abbiamo commesso errori. Ma ci sono le basi per ottenere un buon risultato contro la Fiorentina”.

Buone notizie arrivano da Zaniolo: “Sta sempre meglio, sono ottimista che possa dare il suo contributo”. Il messaggio è chiaro: “Abbiamo bisogno di punti e faremo di tutto per conquistarli. Nel calcio spesso si decide tutto negli ultimi minuti”.