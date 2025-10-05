Live TMW Udinese, Zanoli: "Per le occasioni avute potevamo vincere"

15.05 - Atteso tra pochi minuti in conferenza Alessandro Zanoli, giocatore dell'Udinese , per commentare il risultato maturato contro il Cagliari nel sesto turno di Serie A. Segui la diretta testuale su TuttoMercatoWeb.com.

15:27 - Inizia la conferenza stampa.

Il match:

"Siamo rammaricati, per le occasioni avute dovevamo vincere. Un punto però contro una squadra tosta come il Cagliari fa sempre bene però. Ora sto recuperando condizione, un po' alla volta avrò i novanta minuti".



In copertura c'è da migliorare:

"Si può sempre migliorare, il gol preso però stavolta è stato un po' fortuito".



Tanti piazzati battuti fraseggiando:

"Potevamo metterla di più dentro, però lo abbiamo deciso noi, potevamo sicuramente sfruttare meglio certi piazzati".

15:30 - Finisce la conferenza stampa.