Udinese, Zanoli: "Vittoria manca da tanto. Lecce? In forma, sfruttiamo le fasce"
Prima di Udinese-Lecce ha parlato Alessandro Zanoli, autore di un assist nell'ultima gara dei bianconeri, come riportato dal sito ufficiale dei bianconeri: "Loro vengono da tre risultati utili di fila, noi dobbiamo tornare alla vittoria. È tanto che non facciamo questi tre punti fondamentali".
Cosa vi aspettate dal Lecce?
"Loro giocano a quattro, quindi noi quinti siamo più liberi. Dobbiamo sfruttare le fasce, come ha detto il mister, e cercheremo di farlo".
