Carrarese-Venezia, formazioni ufficiali: Haps a sinistra, torna Yeboah dal 1'
Queste le formazioni ufficiali di Carrarese-Venezia, gara valida per la nona giornata di Serie B:
CARRARESE (3-5-2): Bleve; Oliana, Imperiale, Illanes; Cicconi, Hasa, Zuelli, Schiavi, Zanon; Abiuso, Finotto. All. Calabro.
VENEZIA (3-5-2): Stankovic; Schingtienne, Korac, Sverko; Hainaut, Doumbia, Busio, Kike Perez, Haps; Yeboah, Adorante. All. Stroppa.
