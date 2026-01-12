Lazaro-Torino, sarà addio a giugno: non c'è nessuna proposta per il rinnovo

Contratto in scadenza e nessuna proposta sul tavolo per il rinnovo Valentino Lazaro al momento è ancora un calciatore del Toro e probabilmente sarà così fino a giugno a meno di sorprese, poi dovrebbe consumarsi l'addio al granata e alla Serie A, scrive oggi TorinoGranata.it. Dopo tre stagioni in maglia granata dunque l'ex Inter si appresta a concludere la propria avventura italiana.