Lazaro-Torino, sarà addio a giugno: non c'è nessuna proposta per il rinnovo
TUTTO mercato WEB
Contratto in scadenza e nessuna proposta sul tavolo per il rinnovo Valentino Lazaro al momento è ancora un calciatore del Toro e probabilmente sarà così fino a giugno a meno di sorprese, poi dovrebbe consumarsi l'addio al granata e alla Serie A, scrive oggi TorinoGranata.it. Dopo tre stagioni in maglia granata dunque l'ex Inter si appresta a concludere la propria avventura italiana.
Come scritto ieri, l'austriaco
Altre notizie Serie A
Editoriale di Enzo Bucchioni Delusione Inter: non scappa. Euforia Napoli: recupera due gol. Grandi squadre regalano un pari-spettacolo, con rigore, Conte espulso, doppietta di McTominay, palo di Mkhitaryan nel recupero. Il Milan frena ancora. Ora la Juve punta la zona scudetto
Le più lette
3 Allegri: "Modric dopo il Genoa mi ha detto che non gli era mai capitato di essere seguito per 90'"
Ora in radio
Primo piano
Serie A
Serie B
Serie C
Pronostici
Calcio femminile