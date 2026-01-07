TMW Un'altra idea dall'Argentina per il Bologna: è Valentino Acuna del Newell's

Il Bologna di Giovanni Sartori è pronto a pescare ancora in Argentina. Dopo Santiago Castro, Benjamin Dominguez e non solo, l'ultima idea risponde al nome di Valentino Acuna, classe 2006 del Newell's Old Boys. In un calcio argentino sempre più attento ai talenti precoci, il diciannovenne emerge come uno dei prospetti più intriganti del panorama sudamericano. Nato il 27 gennaio a Rosario, la stessa città che ha dato i natali a leggende come Lionel Messi, il 19enne centrocampista del Newell's Old Boys ha già catturato l'attenzione di club europei e della MLS, oltre che degli emiliani grazie a una combinazione di tecnica raffinata, intelligenza tattica e maturità oltre l'età.

Chi è Acuna

Un centrocampista moderno. Versatile. Capace di dettare i tempi in regia ma anche di inserirsi con pericolosità in area avversaria. Centosettantasette centimetri, mancino puro come arma deluxe, cresce nella cantera del Newell's dove impressiona da subito. Tre gol contro il Botafogo attirano su Acuna le attenzioni di molti, anche del suo club che lo blinda e lo lancia tra i big nel 2004.

Sbocciato nel 2025

Nell'ultimo anno diventa una presenza più costante nel campionato di Apertura, la prima rete arriva a fine aprile 2025 contro l'Huracan, peraltro nella sua gara da titolare. Caratteristiche? Box to box che gli permette di giocare da volante o da trequartista. Deve ancora trovare una sua chiara identità ma in un calcio dinamico come quello di Italiano potrebbe farlo al meglio.