Un bel Lecce al Maradona: salentini avanti 1-0 al 45' contro un Napoli quasi irriconoscibile

Primo tempo sorprendente al Diego Maradona. È il Lecce a prendersi la scena con personalità, intensità e una voglia di vincere sin qui nettamente superiore a quella del Napoli.

L’inizio è shock per la squadra di Antonio Conte. Dopo appena tre minuti i salentini passano in vantaggio: calcio d’angolo battuto daGallo e stacco imperioso di Siebert, che sovrasta la difesa e batte Meret con un colpo di testa preciso. È il premio per un avvio arrembante dei giallorossi, che sorprendono il Napoli con una pressione altissima e un ritmo difficile da contenere.

Tra i più scatenati c’è Lameck Banda, imprendibile sulla fascia: salta l’uomo con facilità e mette costantemente in difficoltà Beukema, spesso lasciato senza adeguata copertura da Matteo Politano. Al 16’ il Lecce sfiora addirittura il raddoppio, prima con lo stesso Banda e poi con Tiago Gabriel, in un momento in cui la difesa azzurra sembra completamente in affanno. La reazione del Napoli è timida e l’unica vera occasione per il pareggio arriva al 17' con Gilmour, ma da lì in avanti la squadra fatica a costruire. Gli uomini di Conte trovano qualche sbocco solo quando riescono a verticalizzare rapidamente, mentre sulle corsie l’unico a provarci con continuità è Alisson Santos, sistematicamente raddoppiato. Davanti invece fanno fatica Elmas, Politano e Højlund, poco incisivi negli ultimi metri. Anche Anguissa appare in difficoltà nel tenere il ritmo degli avversari, segno evidente di una condizione ancora lontana dal top dopo il rientro da titolare.

Superata la mezz’ora il Napoli prova ad aumentare la pressione e a spingere con più convinzione, ma senza mai impensierire seriamente Falcone, praticamente inoperoso. Il Lecce, invece, è sempre pericoloso: al 42’ perde per infortunio Lassana Coulibaly, ma pochi minuti dopo sfiora ancora il 2-0 con una grande azione di sacrificio di Pierotti, che recupera palla e avvia l’azione conclusa da Stulic con un tiro sul primo palo.

Nel finale ci prova da fuori Politano, ancora alla ricerca del suo primo gol stagionale, ma il pallone termina sull’esterno della rete. Il primo tempo si chiude così con il Lecce meritatamente avanti: organizzato, coraggioso e vicino più volte al raddoppio, mentre il Napoli resta intrappolato in una prestazione opaca e con pochissime idee per rimettere in piedi la partita.

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