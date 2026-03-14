Como-Roma, i convocati di Fabregas: Perrone ce la fa, a disposizione anche Assane Diao
Nel gironi di vigilia della sfida di campionato tra Como e Roma, in programma al Sinigaglia domani pomeriggio a partire dalle ore 18:00 e match valido per la 29^ giornata di Serie A, Cesc Fabregas ha reso noti i 25 convocati a diposizione per la partita.
Con Addai fuori per il resto della stagione, due buone notizie per il tecnico catalano: ci sarà Maximo Perrone, che era in forte dubbio dopo una botta al quadricipite rimediata contro il Cagliari, c'è anche Assane Diao dopo il forfait proprio alla Unipol Domus Arena di una settimana fa.
Questa la lista sei convocati:
Portieri: Butez, Tornqvist, Vigorito, Cavlina.
Difensori: Kempf, Alex Valle, Goldaniga, Jacobo Ramon, Alberto Moreno, Smolcic, Vojvoda, Diego Carlos, Van Der Brempt.
Centrocampisti: Caqueret, Sergi Roberto, Nico Paz, Lahdo, Baturina, Perrone, Da Cunha.
Attaccanti: Morata, Douvikas, Jesus Rodriguez, Kuhn, Diao.