Inter-Atalanta 1-1, Palladino: "Ho ringraziato i ragazzi. Azzerate le scorie dell'ultimo ko"

Raffaele Palladino è intervenuto ai canali ufficiali dell'Atalanta per commentare il pareggio degli orobici contro l'Inter. Di seguito le sue parole:

Cosa ha detto ai suoi ragazzi al termine della partita?

"Li ho ringraziati, perché è stato fatto un ottimo pareggio qui a Milano contro una squadra forte che si gioca lo scudetto. Li ho ringraziati perché dopo la sconfitta di martedì ci tenevamo a dare una risposta di gruppo e i ragazzi hanno risposto da grandi uomini, azzerando le scorie derivanti dall'ultima partita (contro il Bayern, ndr). Io li sto tirando tanto, sono quattro mesi che chiedo tanto e loro sono bravissimi e meritano queste soddisfazioni".

L'Atalanta c'è anche con la testa

"L'Atalanta c'è con la testa, questi ragazzi ci sono. Stanno dando tutto, anche oltre l'aspetto fisico e mentale. In un percorso di 4 mesi giocando tre competizioni ci possono stare degli incidenti di percorso. Ma la bravura di questo gruppo è che si rialza subito. Nelle sconfitte si sono rialzati sempre e l'hanno dimostrato anche oggi".