Napoli, per Vergara pronto rinnovo e ritocchino: il contratto arriverà fino al 2031

Una settimana fondamentale per Antonio Vergara, la cui vita è cambiata grazie ai gol in Champions contro il Benfica e in campionato contro il Sassuolo: Antonio Conte ha creduto fortemente nel giocatore e complice l'emergenza lo ha gettato nella mischia, venendo ripagato subito dal prodotto del settore giovanile azzurro, messosi in luce in particolare con la maglia della Reggiana.

A luglio scorso ha rinnovato fino al 2030: Aurelio De Laurentiis e Mario Giuffredi, il manager del calciatore, troveranno il modo per darsi un appuntamento e procedere con il ritocchino verso l’alto. Questo significa adeguare l’ingaggio da 400 mila euro e rinnovare almeno sino al 2031, fa sapere oggi la Gazzetta dello Sport.