Napoli, per Vergara pronto rinnovo e ritocchino: il contratto arriverà fino al 2031
TUTTO mercato WEB
Una settimana fondamentale per Antonio Vergara, la cui vita è cambiata grazie ai gol in Champions contro il Benfica e in campionato contro il Sassuolo: Antonio Conte ha creduto fortemente nel giocatore e complice l'emergenza lo ha gettato nella mischia, venendo ripagato subito dal prodotto del settore giovanile azzurro, messosi in luce in particolare con la maglia della Reggiana.
A luglio scorso ha rinnovato fino al 2030: Aurelio De Laurentiis e Mario Giuffredi, il manager del calciatore, troveranno il modo per darsi un appuntamento e procedere con il ritocchino verso l’alto. Questo significa adeguare l’ingaggio da 400 mila euro e rinnovare almeno sino al 2031, fa sapere oggi la Gazzetta dello Sport.
Altre notizie Serie A
Editoriale di Raimondo De Magistris A chi serve Casemiro? Cosa farà il miglior difensore del Bayern? Al via il mercato dei giocatori in scadenza con occasioni clamorose. In Serie A occhi puntati sulla Juventus...
Le più lette
3 A chi serve Casemiro? Cosa farà il miglior difensore del Bayern? Al via il mercato dei giocatori in scadenza con occasioni clamorose. In Serie A occhi puntati sulla Juventus...
Ora in radio
11:00Editoriale live!
Commenti e approfondimenti con una grande firma del nostro giornalismo.
Dal lunedì al venerdì dalle 11.00 alle 11.30
Commenti e approfondimenti con una grande firma del nostro giornalismo.
Dal lunedì al venerdì dalle 11.00 alle 11.30
Primo piano
Coppa Italia, Torino ko: l'Inter delle riserve in semifinale. Chivu: "Non parlo di Triplete o Scudetto"
Del Piero, lo scudetto e le parole di Rabiot: "Non sono d'accordo, ma capisco il suo punto di vista"
Serie A
In casa Juventus cresce l'ottimismo per il rinnovo di McKennie. La prossima settimana si entra nel vivo
Serie B
Mantova, Rinaudo sul mercato di gennaio: “Rivoluzione necessaria per la salvezza, ora parla il campo”
Serie C
Pronostici
Calcio femminile