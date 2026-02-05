Napoli, Vergara: "Con Conte mi sento migliorato. Ecco il consiglio che mi ha dato"

"Mi sento sicuramente migliorato allenandomi con Conte, ma ho sempre giocato dando una mano tatticamente alla squadra”. Antonio Vergara, ospite delle frequenze di Radio CRC, ha parlato così del rapporto con l’allenatore del Napoli: “Noi lavoriamo tanto su quello che dobbiamo fare sotto il punto di vista tattico, davvero tanto. Il mister ci chiede di aiutarci l'uno con l'altro ed io cerco di farlo: se il mister mi chiede di raddoppiare, ci provo".



Nelle ultime settimane, complici i tanti infortuni, il tecnico salentino gli ha dato sempre più spazio: "Questo momento della mia carriera lo vivo molto serenamente, non percepisco il peso di un treno della svolta. È una fase della mia crescita e del mio percorso. Per me essere in questa squadra con giocatori di grande talento, allenato da Conte, è come essere al banco a scuola. Loro mi insegnano e io cerco di apprendere il più possibile.

Un consiglio di Conte? All'inizio dell'anno mi disse ‘Antò sei bravo, ma devi restare sempre con la testa attaccata, perché ogni tanto la stacchi’. Mi aiuta soprattutto per quanto riguarda l'aspetto mentale e di concentrazione e a migliorare negli aspetti che ci sono da migliorare".