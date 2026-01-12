Un gol-lampo di Colombo permette al Genoa di chiudere avanti il primo tempo: 1-0 sul Cagliari

Si è chiusa la prima frazione di gara al "Ferraris" con il Genoa avanti 1-0 sul Cagliari. Parte subito forte la formazione ospite con Luvumbo che cerca l’inserimento in area di Palestra ma chiude molto bene la retroguardia di casa. Il vantaggio del Grifone arriva sul capovolgimento di fronte. Malinovskyi pesca nello spazio l’inserimento di Colombo che fa scorrere il pallone e fredda di prima intenzione Caprile.

Spinge il Genoa dopo il gol

La squadra di De Rossi è galvanizzata dal vantaggio e Vitinha all’11’ carica il destro dalla distanza ma Rodriguez respinge. Al quarto d’ora è Martin a rendersi pericoloso come sempre su calcio da fermo: il suo cross è per la testa di Marcandalli che non inquadra lo specchio della porta. Alla mezz’ora gli isolani di Pisacane si rendono pericolosi con una conclusione di Palestra che sorvola di poco la traversa.

La reazione del Cagliari

Ancora il Cagliari in avanti con Kilicsoy ma trova l’opposizione di Vasquez e sul successivo tentativo di Palestra è Ostigard a respingere con il corpo. A cinque minuti dalla fine della prima frazione di gara è Esposito a scaldare i guantoni di Leali con un calcio di punizione che esalta le qualità del numero 1 del Genoa.