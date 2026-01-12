TMW Genoa, incredibile Bento: viene espulso il portiere e l'Al Nassr decide di non farlo partire

L'Al Nassr ha fermato Bento Matheus Krepski dall'arrivare in Italia. Il Genoa aveva trovato l'accordo per 2 milioni di euro più 8 di riscatto, ma il rosso contro l'Al Hilal a Al-Aqidi, portiere attualmente titolare, blocca il brasiliano dalla partenza. La scelta è stata quella di fermare la partenza del giocatore, aspettato in Italia domattina e che invece rimarrà in Arabia.

Da capire se ora Daniele De Rossi, tecnico rossoblù, vorrà aspettare il rientro del primo portiere, che sarà datato 21 gennaio. "Aspettiamo l'ufficialità per commentare. Nicola (Leali, ndr) sapeva che avremmo cercato un altro portiere. Sapevo che sarebbe entrato in campo con questo peso sulle spalle ma ha dimostrato di essere un ottimo portiere. Ha avuto giornate no, ha avuto infortuni e mi spiace ma è un lavoro così, infame, quello di fare delle scelte per migliorare la rosa. Scelta mia, lui ha accettato ed era giusto comunicarglielo a costo di vederlo in campo appesantito".

Bento, in più, non giocava in Arabia Saudita per la regola degli stranieri. Possono essere solamente otto contemporaneamente, quindi la situazione di un calciatore straniero potrebbe modificarsi, visto che uno fra Simakan, Brozovic, Coman, Mané, Cristiano Ronaldo, Wesley, Joao Felix e Inigo Martinez dovrà rimanere fuori per permettere a Bento di rimanere.