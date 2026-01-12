TMW Genoa, tramonta Bento. Ora l'Al Nassr non ha intenzione di cederlo causa rosso al portiere

Incredibilmente Bento Matheus Krepski non andrà al Genoa. Si aspettava solo il semaforo verde per il suo trasferimento in Liguria, dall'Al Nassr, ma l'accordo iniziale - 2 milioni di prestito e 8 milioni per il diritto di riscatto - è saltato e non per cause economiche. Bensì perché il portiere titolare del club arabo, Al-Aqidi, è stato espulso nella partita di questa sera contro l'Al Hilal (sconfitta per tre a uno) e quindi Bento sarà probabilmente il titolare nelle prossime due partite, almeno fino al 21 di gennaio.

È un accordo definitivamente saltato? Non si sa. Però il Genoa quasi certamente cercherà di orientarsi su un altro portiere. Anche considerando le parole di Daniele De Rossi nei giorni scorsi. "Nicola (Leali, ndr) sapeva che avremmo cercato un altro portiere. Sapevo che sarebbe entrato in campo con questo peso sulle spalle ma ha dimostrato di essere un ottimo portiere. Ha avuto giornate no, ha avuto infortuni e mi spiace ma è un lavoro così, infame, quello di fare delle scelte per migliorare la rosa. Scelta mia, lui ha accettato ed era giusto comunicarglielo a costo di vederlo in campo appesantito".

Nelle ultime settimane Bento non era il titolare perché c'erano già otto calciatori stranieri in campo. Uno fra Simakan, Brozovic, Coman, Mané, Cristiano Ronaldo, Wesley, Joao Felix e Inigo Martinez dovrà rimanere fuori per permettere a Bento di rimanere.