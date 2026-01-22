Ufficiale
Un nuovo portierino per il Genoa. Prelevato dalla Lituania il giovane Zukovskij
Il Genoa rinforza il proprio settore giovanile completando l'acquisto di Mark Zukovskij (17 anni), promettente portiere che arriva in Italia dalla Lituania. Nelle scorse ore il Grifone ha depositato in Lega Serie A il contratto del trasferimento dell'estremo difensore classe 2009 a titolo definitivo dal Transinvest.
