Un vichingo per Daniele De Rossi: chi è Zatterstrom, il difensore nel mirino del Genoa

Un vichingo per Daniele De Rossi. Un difensore per rinforzare la rosa rossoblù. In queste ultime ore il Genoa è al lavoro per inserire un elemento che possa andare andare a completare la retroguardia in vista di questa seconda parte di stagione. La dirigenza si sta muovendo per Nils Zatterstrom di proprietà dello Sheffield United, formazione che milita nella Championship, la seconda divisione inglese.

Contatti frequenti

I contatti fra i club e gli agenti sono intensi, le parti sono al lavoro per chiudere nel minor tempo possibile sulla base del prestito con diritto di riscatto con Daniele De Rossi che potrebbe quindi accogliere un nuovo innesto, questa volta per il pacchetto arretrato.

Chi è Zatterstrom

Difensore centrale svedese classe 2005, Zatterstrom è cresciuto nel Malmoe club in cui ha totalizzato 41 presenze e tre reti negli ultimi due anni. Nella stagione in corso, il giocatore ha collezionato due presenze da subentrato nelle qualificazioni alla fase "campionato" di Champions League sempre con i biancoazzurri mentre da agosto si è trasferito in Inghilterra. L'avventura oltre Manica però non è stata molto fortunata visto che non è mai sceso in campo ma è andato solo in panchina in tre occasioni, nei match contro il Middlesbrough, l'Oxford United e il Norwich.