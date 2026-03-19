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Una leggenda giallorossa sfila all'Olimpico prima di Roma-Bologna: ovazione per Zago
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Spettatore illustre all'Olimpico per Roma-Bologna, ritorno degli ottavi di finale di Europa League in programma alle ore 21. Come raccolto da TMW allo stadio, è presente infatti anche l'ex difensore giallorosso Antonio Carlos Zago. Il brasiliano, oggi 56enne e allenatore, ha appena effettuato un giro di campo ricevendo l'ovazione del pubblico capitolino.
Con la maglia della Roma, vestita dal 1998 al 2002, Zago ha accumulato 138 presenze realizzando due gol e due assist.
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