Caso di razzismo in Casertana-Crotone? Il Giudice Sportivo: "Non sono emersi elementi"

Yayah Kallon, attaccante della Casertana, al momento della sostituzione nel match contro il Crotone ha spiegato di aver sentito un'offesa razzista al suo indirizzo e ha denunciato l'accaduto. Oggi, dopo tutte le smentite del caso da parte della società calabrese, è arrivata la decisione del Giudice Sportivo. Di seguito il comunicato:

"Il Giudice Sportivo Sostituto, con l’assistenza di Irene Papi e del rappresentante dell’A.I.A. Sig. Silvano Torrini,

- vista la relazione redatta dal Componente della Procura Federale e la conseguente ordinanza con la quale questo Giudice ha disposto ulteriori accertamenti istruttori (C.U. 62/DIV dell’11.02.2026) per la ricostruzione dei fatti in ordine ad un asserito comportamento di discriminazione razziale posto in essere da parte di un tesserato della Società Crotone nei confronti di un tesserato avversario;

- constatato che dalla relazione trasmessa a mezzo PEC in data 17.03.2026 dalla Procura Federale proc. 59pf-of25-26 non sono emersi elementi o altre prove utili all’accertamento dei fatti;

- in particolare, appurato che nessuno dei soggetti interpellati che si trovavano nelle immediate vicinanze del luogo ove sarebbe stata posta in essere la condotta in oggetto, ha confermato in alcun modo l'episodio oggetto di indagine

per i motivi esposti delibera di non procedere all’emissione di alcun provvedimento disciplinare e dispone archiviarsi gli atti inerenti alle condotte in oggetto".