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Il Bologna sblocca il risultato a Roma: golazo di Rowe per l'1-0, protestano i giallorossi

Il Bologna sblocca il risultato a Roma: golazo di Rowe per l'1-0, protestano i giallorossiTUTTO mercato WEB
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Giacomo Iacobellis
Oggi alle 21:25Serie A
Giacomo Iacobellis

Bologna in vantaggio all'Olimpico, l'ha sbloccata Jonathan Rowe. L'attaccante inglese vince il duello fisico con Mancini e si inserisce al centro, sfruttando l'invito di Castro per poi spedirla in fondo al sacco con un destro angolato dal limite. Proteste dei giallorossi per un possibile contatto tra Rowe e Mancini, ma per il signor Kovacs e il VAR il gol è regolare. Rossoblù avanti 1-0 al 22'.

Segui qui il live di TMW di Roma-Bologna

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