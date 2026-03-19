Sospiro di sollievo per Gattuso e la Nazionale: nessuna lesione, Sandro Tonali ci sarà

L’ottimismo di Gabriele Gravina trova riscontro negli esami a cui si è sottoposto Sandro Tonali. Il centrocampista del Newcastle sarà infatti a disposizione di Gennaro Gattuso per i playoff Mondiali che vedranno l’Italia impegnata il 26 marzo con l’Irlanda del Nord, e poi eventualmente il 31 con la vincente tra Galles e Bosnia ed Erzegovina.

Secondo quanto riferito da repubblica.it, la risonanza magnetica a cui si è sottoposto Tonali, uscito zoppicante dalla gara tra Barcellona e Newcastle, ha escluso danni muscolari seri, al netto di un piccolo edema. I test sono stati svolti a Londra da uno specialista del settore, e hanno rassicurato un po’ tutti.

Tonali non è comunque al top, e potrebbe saltare la prossima giornata di Premier League con il Sunderland, ma ci sarà per l’impegno in azzurro.