Serie C, Giudice Sportivo: 3 giocatori saltano il ritorno di Coppa Italia. 2 turni ad Adjapong

È da poco uscito il comunicato del Giudice Sportivo in merito alla Finale di Coppa Italia Regionale di Trenitalia. L'andata è terminata con il risultato di 3-1 per il Latina contro il Potenza. Di seguito il contenuto integrale:

SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE:

ADJAPONG CLAUD (POTENZA) per avere, al termine della gara, tenuto una condotta non corretta e gravemente antisportiva nei confronti di un calciatore avversario, in quanto gli si avvicinava spintonandolo con veemenza sul petto e pronunciando nei suoi confronti parole irrispettose e minacciose. Valutate le modalità complessive della condotta ai sensi dell’art. 13, comma 2, C.G.S., misura della sanzione in applicazione degli artt. 4 e 39 C.G.S., considerato, da una parte, la natura dei gesti perpetrati e l’essere gli stessi stati posti in essere a gioco fermo e, dall'altra, che non si sono verificate conseguenze lesive a carico dell'avversario (r. IV Ufficiale).

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER DOPPIA AMMONIZIONE

CIOFFI ANTONIO (LATINA)

CALCIATORI NON ESPULSI SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITÀ IN AMMONIZIONE (IV INFR)



DE CIANCIO RODRIGO FACUNDO (LATINA)