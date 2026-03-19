Ecco l'avversaria della Fiorentina! Il Crystal Palace si libera ai supplementari dell'AEK Larnaca

C'è l'avversaria della Fiorentina: ci sono voluti i tempi supplementari ma alla fine il Crystal Palace l'ha spuntata sul campo dell'AEK Larnaca. Decisivo Ismaila Sarr, autore di una doppietta. 1-2 il risultato finale, con i ciprioti che dopo aver imposto lo 0-0 a Londra erano riusciti a pareggiare anche in questa sfida di ritorno, almeno nei 90': di Enric Saborit la rete dell'AEK al 63' ma lo spagnolo si è fatto poi espellere lasciando i suoi in inferiorità numerica per gli ultimi 17 minuti più recupero, oltre ai supplementari. Decisamente troppo.

E così sarà Crystal Palace-Fiorentina il quarto di finale. Una gara che ai nastri di partenza era indicata come probabile finalissima e che invece si giocherà molto prima per il pessimo cammino di entrambe le squadre nella League Phase. La squadra di Paolo Vanoli avrà il vantaggio di giocare il ritorno in casa, il 16 aprile. L'andata a Londra il 9 aprile.