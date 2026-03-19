Corini: "Brescia richiamo fortissimo. Ho l'esperienza per reggere il peso di allenare qui"

Nella vita ha sempre fatto il centrocampista, poi però Eugenio Corini si è ritirato e ha deciso di intraprendere la carriera da allenatore. Oggi guida l'Union Brescia e si è raccontato ai microfoni di FanPage.it, spiegando la scelta fatta: "Per me è un richiamo fortissimo. Quando mi è stato presentato il progetto ho visto i presupposti per costruire qualcosa che potesse durare nel tempo. L’idea è quella di creare una squadra forte, che con il lavoro e la pazienza possa riportare la città nella categoria che merita. C’è stata sicuramente una componente emotiva molto importante, per quello che Brescia rappresenta nella mia vita. Ma c’è stata anche una valutazione professionale: sapevo di fare un passo indietro dal punto di vista della categoria, ma con la convinzione di poter costruire qualcosa di solido e importante insieme alle persone giuste".

Che cosa significa per lei nell'allenare un club con una storia del genere?

"È una grande responsabilità. Penso però di avere l’esperienza e le caratteristiche per reggere questo peso. Gestire una società importante come il Brescia significa affrontare ogni giorno pressione e stress, ma anche avere la consapevolezza di poter lavorare con il tempo necessario per radicare un’idea forte. Senza tempo è difficile costruire qualcosa che resti".

Quali sono le difficoltà incontrate nel percorso?

"Sicuramente l’emergenza continua. Quando sono arrivato ero consapevole della situazione. Basta guardare la prima formazione che ho schierato contro le Dolomiti Bellunesi e la panchina di quella partita per capire le difficoltà. Alcuni giocatori che erano in campo allora poi non li ho più avuti a disposizione. Questo rende tutto più complicato, soprattutto quando vuoi radicare un’idea di gioco e creare una cultura tecnica all’interno del club".