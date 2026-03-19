Ashley Cole: "Se non ci fossero stati problemi, non sarei al Cesena". Poi spiega il cambio modulo

Nel corso della sua conferenza stampa di presentazione, Ashley Cole, nuovo allenatore del Cesena, ha parlato così del cambio modulo adoperato subito alla prima gara in panchina: "La mia idea era quella di dare subito una mia impronta, cambiare lo stile di gioco. I giocatori che ho per me sono duttili, devo cambiare qualcosa, non posso giocare con cinque difensori dietro che aspettano, dobbiamo essere più aggressivi".

Che Serie B si aspetta?

"Devo continuare a studiare e capire questo campionato sono circondato da un ottimo staff, voglio cambiare la mentalità della squadra dando la mia impronta, sono solo all'inizio di questo percorso. Se non ci fossero stati dei problemi io non sarei qui in questo momento, qualcosa non stava funzionando. Come allenatore devo cambiare qualcosa, c'è bisogno di qualcosa di diverso per invertire una tendenza che è negativa. Non ho nessuna garanzia sul mio futuro, vorrei rimanere qui più a lungo possibile lasciando un segno. Il calcio italiano attraversa un momento difficile, non partecipa ai mondiali da tanti anni, nel mio piccolo vorrei fare qualcosa per aiutarlo".

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