Dzemaili: "Nel 2007 ho preferito il Bolton al Milan. Quanto sono stato scemo, ripensandoci"

L'ex centrocampista Blerim Dzemaili, oggi opinionista che racconta il calcio in televisione, ha rivelato un curioso retroscena intervenendo ai microfoni dell'emittente di stato svizzera RSI.

Tornando indietro con la mente agli anni della sua fase più calda in carriera, Dzemaili ha infatti raccontato di percepire oggi un certo rimpianto a proposito di una scelta fatta in sede di calciomercato: "Potevo andare al Milan nel 2007, ma ho preferito il Bolton. Quando ci penso mi dico: ‘Quanto sono stato scemo!’. Il fatto è che nella Svizzera tedesca si cresce guardando Premier League e Bundesliga: per quello ho scelto di andare in Inghilterra. Che errore…".