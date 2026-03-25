Under 19, esordio brillante nella fase Elite degli Europei: netto 3-0 all'Ungheria
Successo della Nazionale Under 19 di Alberto Bollini nella partita d'esordio della fase Elite degli Europei di categoria. Netto 3-0 all'Ungheria al "Nicola Ceravolo" di Catanzaro, davanti a 3mila spettatori. Un successo che permette ai ragazzi di Alberto Bollini di andare a condurre il Gruppo 6 assieme alla Turchia, che nel match giocato in mattinata al "San Vito-Gigi Marulla" di Cosenza aveva superato 1-0 la Slovacchia, prossima avversaria dell'Italia sabato alle 17 sempre a Cosenza, in diretta su Vivo Azzurro TV. Per l’ultimo impegno contro la Turchia di martedì 31, invece, l’Italia tornerà di nuovo a Catanzaro, con la speranza di staccare il pass per la fase finale in programma in Galles. Di seguito il tabellino della partita.
ITALIA-UNGHERIA 3-0
RETI: 44’ pt e 33’ st Iddrissou, 40’ st Comotto
ITALIA (4-3-3): Pessina; Nardin, Reggiani, Natali, Cocchi; Liberali (dal 48' st Coletta), Sala, Mantini (dal 15' st Comotto); Idele, Iddrissou (dal 48' st Galvagno), Mosconi (dal 43' st Marello). A disp.: Vannucchi, Leandri, Steffanoni, Verde. All. Bollini
UNGHERIA (4-2-3-1): Bozo; Szakos, Pal, Vitalyos (dal 38' st Madarasz), Tercza (dal 15' st Ghiani); Somogyi, Decsy (dal 23' st Mondovics); Bodnar (dal 38' st Szep), Nemeth, Kugyela; Kovacs. A disp.: Tompa, Bolgar, Hos, Egri, Mona. All. Kemenes.
ARBITRO: Dechepy (Francia).
ASSISTENTI: Le Tellier (Francia) e Nogueira Dias (Portogallo)
IV UFFICIALE: Correia (Portogallo)
NOTE: allontanato al 40' il tecnico Kemenes (U). Ammoniti Kovacs (U), Sala (I), Idele (I), Pal (U)