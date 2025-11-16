Ventitré tiri e due traverse, l'Italia U19 sbatte sulla Bosnia. Bollini: "Che devo rimproverare?"

0-0 per l'Italia Under 19 contro i pari età della Bosnia. Il racconto della partita e le parole del commissario tecnico Alberto Bollini.

Non sono bastati 23 tiri alla Nazionale Under 19 per battere la Bosnia e conquistare con un turno di anticipo la qualificazione alla fase élite dell'Europeo. A Catania, davanti a quasi 2.000 spettatori, gli Azzurrini hanno sbattuto due volte sulla traversa, colpita nel primo tempo da Iddrissou e nella ripresa da Coletta: un assedio, quello della squadra di Alberto Bollini, che non è bastato per trovare il gol della vittoria e bissare l'8-0 di mercoledì alla Moldova. Dopo lo 0-0 con la Bosnia, martedì 18 alle ore 15, sempre allo stadio 'Angelo Massimino' (ingresso gratuito con biglietto da scaricare su figc.vivaticket.it e vivaticket.com), la terza e ultima sfida del Gruppo 9 contro la Polonia, che in mattinata ad Acireale aveva superato 2-1 la Moldova qualificandosi per il turno successivo. Si giocherà per il primo posto, con l'Italia che dovrà vincere per chiudere al comando, ma che si qualificherebbe anche con un pareggio. In caso di sconfitta e contemporanea vittoria della Bosnia sulla Moldova sarebbe invece la differenza reti (comunque ampiamente a vantaggio dell'Italia dopo i primi 180') a essere decisiva.

Al termine della partita si è così espresso il ct Bollini: "Ai ragazzi non posso rimproverare niente, ma vanno anzi elogiati per l'equilibrio avuto in campo. Nel calcio si sono già viste partite così, dominate in lungo e in largo, ed è capitato anche di perderle. Il recupero, ora, sarà fondamentale, cercando di tenere alto il morale: ci prepareremo al meglio per la partita con la Polonia. Attualmente siamo al secondo posto, cercheremo di arrivare primi e di onorare la maglia azzurra e il pubblico siciliano".