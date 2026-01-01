Bollini, ct dell'U19: "Ai miei ragazzi ho fatto vedere le foto di Pisilli e Pio Esposito"

Di seguito le dichiarazioni del ct della nazionale Under 19, Alberto Bollini, dopo il successo per 3-0 contro i pari età dell'Ungheria nella prima gara della Fase Elite degli Europei di categoria:

“Siamo molto contenti di questa vittoria – l’analisi del tecnico Alberto Bollini –. Una vittoria non facile contro un avversario di spessore, sia tecnico che fisico. Siamo stati molto bravi nell’attenzione e nella predisposizione difensiva, e anche quando siamo stati in difficoltà abbiamo chiuso le loro giocate. Il gol, meritato, segnato nel finale di primo tempo ci ha dato grande consapevolezza. Buon inizio, ma i gironi sono molto equilibrati: chi arriva alla fase Elite ha fatto un percorso importante. Ci ricordiamo di quello che accadde lo scorso anno contro la Lettonia: lavorando di gruppo dobbiamo fare di tutto per meritarci il Galles. La Nazionale maggiore? Oggi ho fatto vedere due foto ai ragazzi, di Pisilli e Pio Esposito: due anni e mezzo fa erano nel gruppo dell’Under 19 e vinsero l’Europeo, hanno fatto un grande percorso. Per noi è un orgoglio averli nella Nazionale maggiore, e ci auguriamo che possano raggiungere il risultato che tutti noi speriamo”.