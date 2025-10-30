Il Sassuolo sblocca la gara con una gran punizione di Laurienté: è 0-1 col Cagliari al 54'
Si sblocca la gara al dopo 54 minuti la gara alla Domus Arena con una punizione magistrale battuta dall'esterno del Sassuolo Armand Laurienté che lascia immobile Elia Caprile. Gran gol per il numero 45 neroverde che trova il secondo centro in Serie A.
