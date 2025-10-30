Cagliari, giallo pesante rimediato da Obert: era diffidato e salterà la sfida con la Lazio
Giallo pesante per Adam Obert, quello rimediato al 58' della sfida tra Cagliari e Sassuolo. Il numero 33 rossoblù era infatti diffidato e salterà la prossima trasferta che i ragazzi di Pisacane saranno chiamati ad affrontare lunedì sera all'Olimpico contro la Lazio.
