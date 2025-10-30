Cagliari, Felici illumina ed Esposito torna al gol dopo oltre nove mesi: è 1-2 con il Sassuolo
Nove mesi e mezzo dopo l'ultima volta torna al gol Sebastiano Esposito e lo fa con un movimento da centravanti vero premiato da una palla illuminante di Felici. Il Cagliari fa 1-2 e riapre la sfida a 20' dal termine.
