Spalletti-Juve, in Spagna: "Situazione così disperata, molti credono possa essere l'uomo giusto"


© foto di www.imagephotoagency.it
Yvonne Alessandro
Oggi alle 19:45
Yvonne Alessandro

Luciano Spalletti è il nuovo allenatore della Juventus, ma come hanno reagito negli altri Paesi all'annuncio del club bianconero? Atterriamo direttamente in Spagna, dove i principali quotidiani si sono espressi a tutto tondo tra la scelta di esonerare Igor Tudor e quella di far firmare un contratto di 8 mesi all'ex CT dell'Italia (in caso di qualificazione Champions il rinnovo).

"Aveva ottenuto buoni risultati ed era rimasto, ma il pessimo avvio di stagione dei bianconeri ha finito per condannarlo", scrive Mundo Deportivo a proposito del licenziamento del tecnico di Spalato di pochi giorni fa da parte della Vecchia Signora, in seguito al ko per 1-0 con la Lazio. Invece a proposito di Spalletti: "Alla ricerca di un cambio di rotta, arriva a Torino un uomo di carattere, ex commissario tecnico della Nazionale italiana, che in passato ha guidato Roma, Inter e Napoli, tra le altre. Tutti ricordano la sua esperienza alla guida del Napoli, con cui è diventato campione proponendo un calcio molto spettacolare".

Con un'analisi interessante a proposito della risposta della piazza bianconera: "C’erano molti dubbi sulla reazione dei tifosi al suo arrivo, anche perché in qualche occasione è stato visto con un tatuaggio del Napoli sul braccio, ma la situazione è così disperata che molti credono possa essere l’uomo giusto". Marca, invece, ha spiegato che l'obiettivo più immediato in casa Juve con l'elezione del tecnico di Certaldo sia "rimettere in carreggiata una squadra che finora non ha rispettato le aspettative".

E il media iberico si è soffermato sulla carriera maturata dall'allenatore di 66 anni toscano, quasi esclusivamente a tinte tricolori: "All’Empoli, dove ha mosso i primi passi, per poi inseguire un sogno che lo ha portato fino alla panchina della Nazionale italiana, passando prima per grandi club di Serie A come Roma, Inter e Napoli". L'unica eccezione all'estero in Russia, come noto, allo Zenit San Pietroburgo, dove ha vinto due titoli: una Coppa e una Supercoppa.

Spalletti-Juve, in Spagna: "Situazione così disperata, molti credono possa essere... Spalletti-Juve, in Spagna: "Situazione così disperata, molti credono possa essere l'uomo giusto"

