Sassuolo, Pinamonti mette a sedere la difesa del Cagliari e trova il raddoppio
Il Sassuolo trova il raddoppio dopo poco più di un'ora di gioco e una revisione al VAR. A segno Andrea Pinamonti che riceve la palla in area da Volpato ed è bravo a mettere a sedere la difesa avversaria e a bucare Caprile con un preciso sinistro che si infila a fil di palo. 53esimo gol in carriera in Serie A per lui.
