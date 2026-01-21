Valverde si gode l'impresa di Bergamo: "Gioia immensa per il club e i tifosi venuti fin qui"

Ernesto Valverde, allenatore dell'Athletic Club, ha commentato il successo dei baschi a Bergamo. Ecco le sue parole al sito UEFA: "Il nostro obiettivo è sempre stato quello di tenere la partita aperta fino al secondo tempo, ed è quello che abbiamo fatto. Con le sostituzioni, abbiamo fatto ancora meglio: abbiamo creato più gioco con maggiore qualità. La vittoria è una gioia immensa per il club e per tutti i tifosi che sono venuti qui".

"Oggi siamo stati bravi sotto porta, che è la cosa più importante. Ci aspettano tante partite importanti, anche in Liga, e questo risultato ci dà la giusta motivazione".

"È una vittoria prestigiosa e speriamo che ogni vittoria ci aiuti a raggiungere obiettivi sempre più ambiziosi. Vincere in Champions League aiuta a vincere in Liga, e le vittorie in Liga aiutano ad avere successo in altre competizioni, come è successo a noi l'anno scorso. La Champions League è una competizione più dura, ma dobbiamo sfruttare al meglio questi momenti".