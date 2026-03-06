Valverde eroico, Celta ko. Arbeloa: "È tutto ciò che un giocatore del Real Madrid deve essere"

Un sospiro di sollievo e drammi scacciati per il Real Madrid. È servita la rete su deviazione di Federico Valverde allo scadere del recupero concesso contro il Celta Vigo per strappare la vittoria che mancava da due partite di fila ne LaLiga, visto il pareggio di Borja Iglesias alla rete in apertura di Tchouameni. Tre punti di un peso immane per i blancos, tornati a mettere pressione sul Barcellona in classifica, restando ad un solo punto di distanza mentre Flick e i blaugrana dovranno espugnare San Mames nel weekend per confermare lo stacco di 4 lunghezze.

Alvaro Arbeloa, allenatore del Real, ha parlato così alla tv ufficiale del club spagnolo dopo il successo per 2-1: "Non c'è modo migliore di festeggiare i 124 anni di storia del miglior club del mondo se non lottando contro tutto e contro tutti. Dobbiamo festeggiare", ha esordito. "Sappiamo tutti quanto sia difficile affrontare il Celta, è sempre stato così. Arrivavamo a questa sfida con molte assenze. Bisogna dare risalto alla nostra cantera e al carattere che hanno dimostrato i ragazzi".

La rete decisiva è stata siglata da un fedelissimo della Fabrica (settore giovanile) e del Real Madrid: "Fede Valverde rappresenta tutto ciò che un giocatore del Madrid deve essere. Ha lo spirito di Juanito. Si è caricato la squadra sulle spalle", la dichiarazione carica di significato di Arbeloa. Infine un commento in vista dell'impegno di Champions League contro Guardiola e il City: "Mercoledì avremo bisogno del nostro pubblico. Il City sarà un rivale durissimo. Siamo più forti quando noi madridisti restiamo uniti".