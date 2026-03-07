Real Madrid, l’abbraccio tra Valverde e Pintus fa il giro del mondo: il retroscena sul preparatore

Lo spogliatoio del Real Madrid ha dimostrato ancora una volta di essere molto più di un gruppo unito. "Una famiglia", come Antonio Pintus ha scritto sui propri canali social. Lo storico preparatore fisico dei blancos infatti ha voluto dare risalto ad un momento toccante speso insieme a Federico Valverde dopo la rete allo scadere dell'uruguaiano ieri nel match della Liga a Balaídos contro il Celta Vigo (2-1).

La figura chiave della condizione atletica della rosa di Alvaro Arbeloa, infatti, si era assentato negli ultimi impegni a causa della scomparsa della madre. Una perdita pesante, ma al suo ritorno in panchina Pintus ha ricevuto tutto l'affetto del Real Madrid che sa bene del peso rivestito dal preparatore italiano nel quotidiano a Valdebebas, centro sportivo del club.

Valverde non ha esitato dopo il gol-vittoria e ha attraversato il campo del Celta Vigo per regalare un abbraccio forte a Pintus. Il "re" dei preparatori, visibilmente commosso, ha condiviso il momento sul suo profilo Instagram con un messaggio di gratitudine: "Fede, sei un autentico gentiluomo e un giocatore fantastico", spiegando precedentemente il motivo che ha spinto l'uruguaiano a tale gesto. La figura di Pintus è venerata dai giocatori, e gesti come quello di Valverde confermano il rispetto reciproco che regna nel club.