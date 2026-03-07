Il Real Madrid non muore mai: Valverde firma il gol vittoria più tardivo della storia fuori casa

Il Real Madrid ha fatto dei finali di partita il proprio habitat naturale. Infatti, con 15 gol segnati negli ultimi quindici minuti, è il leader assoluto della Liga quando si tratta di colpire entro lo scadere del match. In ultima battuta è arrivata la rete di Federico Valverde ieri, nel posticipo della 27esima giornata di campionato: centro su deviazione che ha regalato vittoria e tre punti pesantissimi per i blancos, tornati a -1 dal Barcellona e dalla vetta.

Valverde, al minuto 93:54, ha un suo record personale: è il gol vittoria più tardivo del Madrid in trasferta da quello di Bellingham al Mestalla di poco più di un anno fa. Con cinque minuti di recupero concessi nel finale dall'arbitro. Vinicius Junior, stella brasiliana, ha parlato ai microfoni di Real Madrid TV per commentare quanto successo: "È stata una partita molto difficile in cui ci mancavano molti giocatori, ma siamo venuti qui per vincere. Abbiamo lavorato e sofferto parecchio, ma siamo riusciti a portare a casa la vittoria, che era la cosa più importante, anche in vista della partita di mercoledì (Champions League contro il City, ndr)".

E ha aggiunto: "Voglio anche ringraziare i ragazzi della cantera che sono entrati per aiutarci. Dovevamo tirare fuori la nostra versione migliore e non c'era modo migliore che fare questo regalo ai tifosi nel giorno del compleanno del club. Mi piace chiudere le partite prima, ma è sempre bello vincere, soprattutto con gol nel finale come quello di Valverde, che è sempre a nostra disposizione".