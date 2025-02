Vanoli: "Milan deluso e arrabbiato. Conceicao è obbligato ad andare in Champions"

Intervenuto in conferenza stampa in vista del 27° turno di Serie A, mister Paolo Vanoli ha parlato del suo prossimo avversario, il Milan, ricordando anche la gara d'andata pareggiata per 2-2 a San Siro. Queste le dichiarazioni del tecnico del Torino:

"I rossoneri anno fatto un mercato invernale importante. Sarà un Milan deluso e arrabbiato, che deve centrare a tutti i costi la qualificazione in Champions. Hanno giocatori che possono risolvere la partita e hanno due squadre, quindi possono fare rotazioni. Noi guardiamo a noi stessi, come stiamo facendo in questo periodo, perché ci serve una partita concentrata e ambiziosa. Basta buttare via punti, dobbiamo conquistarne".

Ha rivisto la gara d'andata? Cosa vi ha insegnato?

"Non l'ho guardata, da parte nostra e parte loro è cambiato tutto: loro avevano un altro allenatore e un altro gioco, ora c'è un'altra filosofia e giocatori nuovi che hanno rinforzato il Milan. Sono due gare diverse, se devo prendere qualcosa da quella sfida è il coraggio con cui abbiamo giocato a San Siro: è ciò che sto vedendo in questi ultimi due mesi, cambiando mentalità. Giochiamo con i nostri tifosi, non deve mancare la voglia di fare qualcosa di importante. Si chiama ambizione, non deve mai mancare".

Leggi qui tutte le parole di Vanoli in conferenza stampa+