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"Venderei a un napoletano": ecco a chi può far riferimento De Laurentiis con le sue parole

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Pierpaolo Matrone
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Pierpaolo Matrone
Oggi alle 15:38Serie A
22.10.2026 15:38Serie A
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Si tratta di Gianluigi Aponte, fondatore di MSC. Il gruppo è oggi guidato dalla nuova generazione della famiglia Aponte.
FotoTUTTOmercatoWEB
© foto di www.imagephotoagency.it

Le parole di Aurelio De Laurentiis sulla possibilità di preferire in futuro un acquirente napoletano a uno americano hanno riportato sotto i riflettori Gianluigi Aponte. Il suo nome è stato accostato più volte negli anni al Napoli e i rapporti con l'attuale presidente azzurro sono ottimi. Aponte, 86 anni, è nato a Sant'Agnello, in Costiera Sorrentina, ed è soprattutto il fondatore della Mediterranean Shipping Company, MSC, diventata un colosso internazionale nel settore dei trasporti e delle spedizioni.

Da Sant'Agnello all'impero MSC: patrimonio da decine di miliardi

Aponte ha costruito attraverso MSC una delle più grandi fortune imprenditoriali a livello mondiale. Il suo patrimonio personale viene stimato tra 44,5 e 46,8 miliardi di dollari, mentre considerando anche la moglie Rafaela Diamant la ricchezza complessiva della famiglia supererebbe i 75-80 miliardi. Numeri che spiegano perché, ogni volta che si parla di un possibile futuro cambio di proprietà del Napoli, quello degli Aponte venga considerato uno dei pochi nomi potenzialmente in grado di sostenere un'operazione di dimensioni miliardarie.

Il futuro è Diego Aponte: la nuova generazione alla guida di MSC

Lo scenario, però, non riguarda necessariamente in prima persona Gianluigi. Negli ultimi anni il fondatore ha infatti lasciato progressivamente spazio ai figli Diego e Alexa Aponte. Diego, 50 anni, è presidente del Gruppo MSC ed è co-proprietario della società insieme alla sorella Alexa, 54 anni, dopo il passaggio generazionale voluto dal padre. Per questo, qualora un giorno la famiglia decidesse realmente di interessarsi all'acquisto del Napoli, potrebbe essere proprio Diego a rappresentarla direttamente nell'operazione. Per ora non viene indicata una trattativa: il collegamento nasce dalle parole di De Laurentiis e dai rapporti esistenti con gli Aponte. Ma il profilo evocato porta a una delle famiglie imprenditoriali più ricche al mondo, con radici profondamente legate al territorio campano.

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