Ventura avvisa l'Udinese: "Per recuperare giocatori come Zaniolo non bastano un paio di mesi"

Giampiero Ventura è ormai fermo da diversi anni, ma nel suo passato ha anche un'esperienza a Udine, quando riuscì a condurre i friulani alla salvezza nel 2001-2002. Intervistato al Messaggero Veneto, ha dichiarato di essere abituato a vedere qualcosa di meglio dai bianconeri e di appartenere a un'era nella quale c'era più verticalità. L'ex ct della Nazionale è un po' critico con il calcio di oggi: "Ogni partita sembra copia di un'altra e mancano gli uno contro uno".

Chi deve fare la differenza è Nicolò Zaniolo: "Se viene recuperato è un valore aggiunto". Poi però avverte: "Non bastano un paio di mesi per farlo. L'esempio di Chiesa è emblematico. Il mio augurio è che l'Udinese ci riesca, e lo dico anche in prospettiva Nazionale. L'importante è dargli tempo e che lui abbia voglia e umiltà".

Ventura non è molto ottimista dopo le prime 6 giornate sull'Udinese: "Deve stare in campana perché ci vuole un attimo a essere risucchiati". Per il tecnico il valore degli uomini di Runjaic è superiore, ma le occasioni sprecate facilmente sono un segnale a cui prestare attenzione. Un problema riconducibile a un aspetto preciso: "La percezione del pericolo è recepita in modo molto diverso dagli stranieri che giocano in Italia".