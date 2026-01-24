Ufficiale Venturino è ufficialmente un nuovo giocatore della Roma, terzo colpo per Gasperini

"Pronto questa nuova avventura? Sì, mi sento pronto e contento. Non vedo l'ora di iniziare. Se ho già parlato con Gasperini? Non ancora, no, però sono sicuramente entusiasta". Sono state le prima parole dette da Lorenzo Venturino al suo atterraggio a Fiumicino, prima di apporre la firma sul contratto che lo ha legato alla Roma in prestito con diritto di riscatto a 7 milioni di euro.

L'ala d'attacco classe 2006 in questi istanti è stato annunciato come terzo colpo invernale del club giallorosso, dopo aver lasciato il Genoa di De Rossi che invece ha accolto Baldanzi. Di seguito il comunicato ufficiale: "L'AS Roma è lieta di annunciare l'arrivo di Lorenzo Venturino dal Genoa. L'operazione si conclude in prestito con diritto di riscatto. Classe 2006, esterno offensivo di piede destro, Venturino è un prodotto del settore giovanile del Genoa, avendo fatto l'intera trafila in rossoblù dai 7 anni al debutto in prima squadra.

Il 17 gennaio 2025 esordisce in gare ufficiali all'Olimpico proprio contro la Roma, mentre i primi gol in Serie A li realizza il 24 maggio nella sfida contro il Bologna al Dall'Ara. In questa stagione, 2025-26, conta 5 presenze e un assist. Ha scelto la maglia numero 20", la chiosa dell'annuncio.