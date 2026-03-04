TMW Atalanta, Scalvini fuori per una contusione ad un ginocchio. Ulteriori esami nelle prossime ore

Dura solo un'ora la partita di Giorgio Scalvini, uscito anzitempo dalla gara tra Lazio e Atalanta per un problema fisico accusato nel corso della semifinale di andata di Coppa Italia.

Dopo uno scontro di gioco con Nuno Tavares, Scalvini è stato costretto ad abbandonare il campo. Prima il difensore ha stretto i denti rimanendo sul prato dell'Olimpico, ma una manciata di minuti dopo si è fermato dolorante vedendosi obbligato al cambio. Come raccolto dalla redazione di TuttomercatoWeb, per il difensore classe si tratta di una contusione al ginocchio sinistro.

Nelle prossime ore le condizioni del classe 2003 verranno ulteriormente valutate e verranno effettuati gli esami propedeutici. Un problema per Raffaele Palladino, che nelle prossime due settimane dovrà affrontare Udinese ed Inter in campionato e le gare di andata e ritorno contro il Bayern Monaco agli Ottavi di Champions League.