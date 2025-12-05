TMW Atalanta, tegola Sulemana: postumi distrattivi del muscolo ileopsoas destro, out 15-20 giorni

Tegola Ibrahim Sulemana in casa Atalanta. Secondo quanto raccolto da TMW, l'attaccante nerazzurro riporta postumi distrattivi di primo grado del muscolo ileopsoas destro. Le sue condizioni verranno valutate quotidianamente e la progressione avverrà in linea con l’evoluzione del quadro clinico-strumentale. La prognosi del ghanese è fra i 15 e i 20 giorni.

Come arriva l'Atalanta alla sfida col Verona

L’Atalanta vuole continuare a risalire contro il Verona considerando le tre vittorie consecutive tra campionato, Coppa Italia e Champions League. 3-4-2-1 per la squadra di Palladino. Carnesecchi tra i pali; difesa a 3 con Kossounou, Hien e nel mezzo un ballottaggio tra Djimsiti e Ahanor; a centrocampo confermato Ederson con De Roon; Bellanova verrà schierato a destra, mentre a sinistra Zalewski leggermente favorito su Zappacosta (considerando gli impegni di Champions). Davanti pochi dubbi con il tridente composto da De Ketelaere, Lookman e Scamacca