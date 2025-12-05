Hellas Verona-Atalanta, le probabili formazioni: centrocampo tutto nuovo per Zanetti

Le ultime dai campi e le probabili formazioni di Hellas Verona-Atalanta (Sabato 6 dicembre, ore 20.45, arbitra Mariani, diretta tv su DAZN e Sky):

Come arriva l'Hellas

Centrocampo a pezzi per Paolo Zanetti. Gagliardini è squalificato per il giallo preso a Genova, Akpa-Akpro in dubbio, ancora fuori Serdar, Kastanos e ovviamente Suslov, si è poi aggiunto Bradaric, che ne avrà per un po'. Mediana tutta nuova con Al-Musrati in regia e probabilmente Niasse e Bernede ai suoi lati, con Belghali e Frese sulle due fasce. Difesa davanti a Montipò composta da Unai Nunez, Nelsson e Valentini. Davanti potrebbe tornare Orban, ma il dubbio con Mosquera resta per affiancare Giovane. (da Verona, Daniele Najjar)

Come arriva l'Atalanta

L’Atalanta vuole continuare a risalire contro il Verona considerando le tre vittorie consecutive tra campionato, Coppa Italia e Champions League. 3-4-2-1 per la squadra di Palladino. Carnesecchi tra i pali; difesa a 3 con Kossounou, Hien e nel mezzo un ballottaggio tra Djimsiti e Ahanor; a centrocampo confermato Ederson con De Roon; Bellanova verrà schierato a destra, mentre a sinistra Zalewski leggermente favorito su Zappacosta (considerando gli impegni di Champions). Davanti pochi dubbi con il tridente composto da De Ketelaere, Lookman e Scamacca. (da Bergamo, Filippo Davide Di Santo)