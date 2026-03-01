Hellas, beffa contro il Napoli. L'Arena in taglio alto: "Sconfitto all'ultimo respiro"
Chris senza fine per il Verona. La squadra di Paolo Sammarco è stata piegata in casa dal Napoli che si è imposto 2-1 con una rete a tempo scaduto di Romelu Lukaku. Una sconfitta pesante per i gialloblù che restano ultimi in classifica insieme al Pisa. Questo il titolo in taglio alto di prima pagina dell'edizione odierna de L'Arena: "Hellas, beffa contro il Napoli. Sconfitto all'ultimo respiro".
