Napoli, Juan Jesus: "Vittoria sudata e meritata con una reazione da squadra. Spirito giusto"

Successo importante per il Napoli. La squadra di Antonio Conte si è scrollata di dosso la negatività arrivata dopo il pesante ko in Champions League contro il PSV Eindhoven seguito alla sconfitta in casa del Torino in campionato. Un 3-1 importante che permette ai partenopei di scavalcare il Milan e di riappropriarsi della vetta della classifica in attesa della sfida fra il Sassuolo e la Roma di oggi. Fanno seguito a questa sfida però pesanti code polemiche specialmente su alcune scelte arbitrali che non hanno convinto il presidente nerazzurro Marotta.

Sul mach del "Maradona" ha parlato il difensore azzurro Juan Jesus che sulla propria pagina Instagram ha commentato: "Vittoria sudata e meritata con una reazione da squadra! Questo è lo spirito giusto - ha scritto - non ci fermiamo qui perché abbiamo ancora tanto da fare. Forza Napoli Sempre".

E proprio sulla posizione in campo del brasiliano, e non solo, ha parlato Conte in conferenza: "Jesus ha giocato a destra invece che a sinistra. Noi allenatori veniamo spesso criticati, poi quando per fortuna azzecchi le mosse dici però... È stata una scelta felice per le caratteristiche dei giocatori dell'Inter. Con Lucca sarebbe stato un piatto da servire, Neres ha scompigliato i piani".