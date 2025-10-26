Lazio-Juventus, i convocati di Sarri per stasera: rientra Luca Pellegrini, la lista
La Lazio prepara la sfida contro la Juventus in programma questa sera alle 20.45 allo stadio Olimpico. Il tecnico biancoceleste, Maurizio Sarri, ha diramato la lista dei convocati per il big match. Rientra in lista Pellegrini.
Di seguito la lista dei convocati della Lazio per la sfida alla Juventus:
Portieri: Mandas, Furlanetto, Provedel
Difensori: Pellegrini, Patric, Romagnoli, Hysaj, Provstgaard, Lazzari, Gila, Marusic
Centrocampisti: Vecino, Guendouzi, Belahyane, Basic, Cataldi
Attaccanti: Pedro, Zaccagni, Noslin, Isaksen, Dia
Altre notizie Serie A
Editoriale di Luca Calamai Basta rigorini. Perché l’ordine del designatore è ignorato dagli arbitri? Napoli vittoria scacciacrisi ma non c’è un’ammazza torneo. Milan, non è una marcia da scudetto. Tudor e Pioli, alta tensione
Le più lette
2 Basta rigorini. Perché l’ordine del designatore è ignorato dagli arbitri? Napoli vittoria scacciacrisi ma non c’è un’ammazza torneo. Milan, non è una marcia da scudetto. Tudor e Pioli, alta tensione
Ora in radio
Primo piano
Serie A
Serie B
Serie C
Calcio femminile