Torino-Genoa, le formazioni ufficiali: Adams e Simeone per Baroni, Vieira schiera Ekhator

Si apre la domenica calcistica con la sfida fra Torino e Genoa. Al "Grande Torino" la squadra di Marco Baroni cerca continuità fra le mura amiche dopo l'esaltante successo della settimana scorsa contro il Napoli, secondo risultato utile consecutivo dopo il 3-3 di Roma contro la Lazio. Di fronte ci sono i rossoblù di Patrick Vieira che sono ancora alla ricerca del primo successo stagionale e che domenica scorsa hanno pareggiato 0-0 in casa contro il Parma nonostante la superiorità numerica per più di un tempo.

Le scelte di Baroni

Marco Baroni schiera Adams e Simeone al centro dell'attacco con Biraghi a sinistra e Pedersen a destra. In porta gioca Paleari con Tameze, Maripan e Coco in difesa. La linea di mediana è formata invece da Vlasic, Asllani e Casadei.

L'undici di Vieira

Patrick Vieira cambia ancora schierando di nuovo dal primo minuto, come a Napoli, Ekhator al centro dell’attacco supportato alle spalle da Norton-Cuffy, Malinovskyi e Thorsby. In mediana spazio come sempre a Masini e Frendrup mentre in difesa davanti a Leali giocano Sabelli ed Ellertsson sulle corsie e la coppia centrale formata da Ostigard e Vasquez.

Le formazioni ufficiali

Torino (3-5-2): Paleari; Tameze, Maripan, Coco; Pedersen, Vlasic, Asllani, Casadei, Biraghi; Simeone, Adams

Genoa (4-2-3-1): Leali; Sabelli, Ostigard, Vasquez, Ellertsson; Masini, Frendrup; Norton-Cuffy, Malinovskyi, Thorsby; Ekhator.