Greco fa notare: "Luis Enrique un visionario, a Roma trattato da incapace"

L'ex centrocampista della Roma, Leandro Greco, oggi allenatore della Pro Patria, ha rilasciato una lunga intervista a fanpage.it ed ha parlato anche dell'attualità in casa giallorossa.

A partire dal tecnico Gasperini, che ha avuto nel suo passato da giocatore: "Se mi aspettavo una carriera così di Gasp? Sì, me lo aspettavo perché si vedeva subito che aveva concetti di gioco all’avanguardia e una grandissima determinazione. Perché il Gasperini che vedo oggi sulla panchina della Roma è esattamente lo stesso che ho vissuto io, solo che adesso ha raggiunto quella autorevolezza per cui, quando dice o fa qualcosa di tosto, non viene più guardato come un marziano, come magari succedeva qualche anno fa".

Parlando degli allenatori che lo hanno ispirato, Greco fa notare il trattamento ricevuto da Luis Enrique, oggi al PSG, nella Capitale: "Ne ho avuti tanti bravi, da Spalletti a Ranieri, passando per Gasperini, ma il tecnico che mi ha veramente cambiato da calciatore, e ha cominciato a farmi ragionare da allenatore, è Luis Enrique. È semplicemente un visionario, talmente avanti nei concetti, nel suo modo di gestire il gruppo e svolgere il suo ruolo, che a Roma purtroppo non è stato capito. Anzi, a volte è stato trattato proprio da incapace, quando invece era semplicemente avanti anni luce. Credo che sia stata un’opportunità persa per tutti. Quanto ha fatto nel prosieguo della sua carriera, lo dimostra, ma già a quei tempi aveva metodologie uniche e, probabilmente, se l’avessimo trattato diversamente, avremmo assistito a qualcosa di storico”.